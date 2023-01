Capucine Anav outrée que l’on méprise le film de son ex

Capucine Anav : Outrée qu’on méprise le nouveau film de son ex

Le nouveau film de Kev Adams, «Happy Nous Year», qu’on peut voir depuis le 28 décembre 2022 sur Netflix, ne sera pas passé inaperçu. Il faut dire que cette comédie romantique, dans laquelle l’humoriste, qui a peur de vieillir, donne la réplique à Camille Lellouche, a provoqué la polémique dès sa diffusion. La raison? De nombreux internautes ont trouvé plein de similitudes entre l’intrigue et celle du film américain «Happy New Year», de Garry Marshall, sorti en 2011. Dans les deux fictions, un homme et une femme se retrouvent coincés dans un ascenseur qui tombe en panne le jour du réveillon. Au fil des heures, ils commencent à se raconter leur vie et finissent par se rapprocher.