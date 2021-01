Verbier (VS) : Ouverte en douce, l’école Copperfield n’a pas fait illusion

Depuis la rentrée de janvier, une trentaine d’enfants suivent les cours d’un organisme qui n’a reçu aucune autorisation. Vive réaction du Canton.

L’établissement scolaire privé Copperfield Education est en activité depuis le 11 janvier à Verbier (VS). Il accueille une trentaine d’enfants d’expatriés anglophones, sans la moindre autorisation, révèle «Le Nouvelliste». Un tour de passe-passe qui fâche le Canton, lequel exige la fermeture des lieux. Car le dossier administratif, pédagogique et sécuritaire qu’il a reçu est «incomplet et lacunaire». La commune déplore elle aussi cette situation, sachant que l’affectation des lieux «n’est pas celle d’une école» et que «les normes incendie ne sont pas respectées».