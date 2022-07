Ouvertement homosexuelle, Miss Bhoutan fait évoluer les mentalités

Miss Bhoutan : Ouvertement homosexuelle, elle fait évoluer les mentalités

Cette annonce a d’abord suscité «une réaction très forte» au sein de sa famille conservatrice et religieuse, mais elle estime qu’il était important que ses proches fassent partie du processus de coming-out. «Avant tout, leur acceptation compte pour moi», a-t-elle déclaré. «Après un certain temps, ils l’ont très bien accepté. Et j’en suis très reconnaissante, car beaucoup de gens n’ont pas la chance d’avoir cette acceptation».

Dépénalisation en 2021

Il a fallu attendre 1999 pour que la télévision soit autorisée. Les habitants entretiennent une passion pour le tir à l’arc et il n’est pas rare de voir des phallus dessinés sur les maisons pour tenir le mal à distance. Dans ce pays atypique, les membres de la communauté LGBT signalent de nombreux cas de discrimination et de stigmatisation sociale. Toutefois, la dépénalisation de l’homosexualité en 2021 a ouvert la voie à une plus grande ouverture, estime Rinzin Galley, esthéticien au genre fluide.

«Avec la dépénalisation (…) je me sens plus à l’aise qu’avant en public», explique-t-il à l’AFP. «J’aime me maquiller et sortir et ce n’est pas quelque chose de normal pour un garçon de sortir maquillé». Plusieurs femmes transgenres ont fait changer leur nom et leur genre sur leur carte d’identité. Et la communauté LGBT gagne progressivement en visibilité. La présence de Tashi Choden à Miss Univers avive l’espoir parmi la jeunesse homosexuelle du pays.