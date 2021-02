Afrique : Ouverture à Kigali du procès du héros du film «Hotel Rwanda»

Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film «Hotel Rwanda», s’est ouvert mercredi à Kigali lors d’une séance où l’ancien hôtelier, accusé entre autres de terrorisme, a contesté le droit du tribunal à le juger.

Dès l’ouverture des débats, Paul Rusesabagina et ses avocats ont dénoncé les conditions de cette arrestation et contesté le droit du tribunal à le juger, en raison de sa nationalité belge. «Je vais le répéter, comme je l’ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne suis pas Rwandais. Je suis Belge. Le dossier devrait le mentionner», a-t-il déclaré à la barre, portant un masque chirurgical et vêtu de l’uniforme de couleur rose des prisonniers. Il a notamment fait valoir que lors de visites au Rwanda en 2003 et 2004, il avait dû demander un visa. «C’est le traitement que l’on a avec les étrangers», a-t-il souligné.