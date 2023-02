Chine : Ouverture complète des frontières avec Hong Kong et Macao

La Chine a annoncé vendredi qu’elle allait rouvrir complètement ses frontières avec Hong Kong et Macao, après un long isolement du fait de la pandémie, mettant un terme aux quotas quotidiens de voyageurs et à l’obligation de tests Covid. Toutes les restrictions encore en vigueur seront levées à partir de lundi minuit (heure locale) et les voyages organisés pourront reprendre, a indiqué le Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao.