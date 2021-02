Pour la 49e édition du Prix de Lausanne, 50 candidates et 28 candidats ont été sélectionnés.

Le concours international de danse revient cette année pour sa 49e édition. Coronavirus oblige, le Prix de Lausanne 2021 débute ce lundi 1er février par vidéo et ce, jusqu’au 6 février. Il sera retransmis sur Arte Concert ainsi que sur le site du Prix de Lausanne .

Pour cette 49e édition, 78 jeunes danseurs et danseuses de vingt nationalités différentes ont été sélectionnés.

Ils seront évalués par le Jury présidé par Richard Wherlock, dans des exercices de danse classique (du lundi au jeudi), puis dans leurs variations classiques et contemporaines lors des Sélections et de la Finale (vendredi et samedi).