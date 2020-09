Doha : Ouverture de pourparlers interafghans

Les négociations entre gouvernement afghan et talibans se déroulent à partir de samedi en présence du chef de la diplomatie américaine.

Ces pourparlers ont été retardés de six mois en raison de désaccords profonds sur un échange de prisonniers controversé entre rebelles et gouvernement. Ils interviennent au lendemain du 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2011, qui ont entraîné l’intervention internationale menée par les États-Unis ayant chassé les talibans du pouvoir en Afghanistan.

Le secrétaire d’État doit participer à l’ouverture des négociations et est attendu plus tard samedi à Chypre. Le président américain Donald Trump, dont la réélection en novembre est incertaine, est lui déterminé à mettre fin coûte que coûte à la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Mais un règlement rapide du conflit semble peu probable et la durée des négociations n’est pas connue.