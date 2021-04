Le centre-ville de Lausanne était très animé pour un lundi matin. Après près de quatre mois de fermeture, les terrasses des bars et restaurants ont accueilli leurs premiers clients, qui n’ont pas boudé leur enthousiasme de s’accorder un petit moment de détente, au soleil, à savourer un café ou manger un plat du jour. Des sourires se voyaient sur les visages bien que la moitié de ceux-ci restaient cachés par les masques. De nombreuses photos avec un café ou un journal ont fleuri sur les réseaux sociaux. Pour les clients, retrouver les amis et renouer le lien social est un pur bonheur. La crainte, c’est que ce plaisir soit de courte durée.

L’assouplissement des mesures en vigueur depuis le lundi 19 avril est soumis à certaines conditions. Pour les restaurants, seuls les espaces extérieurs peuvent accueillir des clients de 6h à 23h. Autrement dit, il n’est pas possible de consommer à l’intérieur. Mais ce n’est pas tout. Pas plus de 4 personnes par table, rester assis et porter un masque lorsqu’on ne consomme pas, respect des distances sociales avec au minimum 1,5 mètre entre chaque table. En outre, les clients doivent toujours s’inscrire sur l’application SocialPass.

Scruter le ciel tous les jours

Pour les patrons, cette ouverture permet certes de reprendre une activité et de retrouver les clients, mais elle reste entourée de nombreuses incertitudes liées à la météo ainsi qu’à une potentielle nouvelle annonce de fermeture. Les patrons d’établissements vont devoir scruter le ciel tous les jours. «S’il pleut, on n’ouvre pas. Ce n’est pas rentable de servir trois ou quatre cafés dans la journée», témoigne un restaurateur. Les températures fraîches qui règnent le soir vont conduire les établissements à fermer plus tôt. La gestion des commandes auprès des fournisseurs et du personnel se fera aussi en fonction des conditions météorologiques. Ainsi, les restaurateurs vont devoir vivre au jour le jour tout comme les clients qui devront prévoir leur sortie resto en fonction des températures, mais aussi réserver à l’avance ou s’armer de patience pour avoir une table.