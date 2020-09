Suisse : Ouverture du deuxième procès FIFA à Bellinzone

Le procès de l’ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke, du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi et d’un homme d’affaires grec débute lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral.

L’ex-secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke et le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.

Défendu par Me Patrick Hunziker, l’ancien secrétaire général répond de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption passive, le tout de manière répétée. Il est accusé d’avoir accepté des avantages indus des deux autres prévenus dans le cadre de l’attribution des droits TV sur plusieurs Coupes du monde et autres compétitions de la FIFA.