Économie : Ouverture du G7 Finances: un accord espéré sur l’impôt minimum mondial

Portée par le président américain Joe Biden et soutenue par les Européens, la question d’un impôt minimum mondial, ferait partie d’une vaste réforme fiscale portée par l’OCD.

Le G7 Finances s’est ouvert vendredi à Londres, avec en haut de son ordre du jour le projet d’impôt minimal mondial ravivé par l’administration du président américain Joe Biden et qui reçoit un soutien commun des grandes puissances européennes.

C’est la première fois depuis le début de la pandémie que ces ministres des Finances se retrouvent en personne et cette réunion précède le G7 des chefs d’État dans les Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre) la semaine suivante.

«Les attentes sont élevées sur le fait que nous pouvons nous entendre» sur une réforme de l’impôt sur les sociétés, a déclaré le Chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, en ouverture de la réunion à Lancaster House, dans le centre de la capitale britannique. «Dans une économie complexe, mondiale, numérique, nous ne pouvons pas continuer à compter sur un système fiscal qui a été largement conçu dans les années 20», a-t-il lancé sous les objectifs de caméra et flash des photographes.

La question d’un impôt minimum mondial, «pilier» d’une vaste réforme fiscale portée par l’OCDE, tient le haut du pavé, avec pour autre volet la possibilité de taxer les bénéfices des grandes multinationales, notamment les géants du numérique, là où elles réalisent leurs bénéfices et non plus seulement là où elles sont enregistrées.