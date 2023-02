Hong Kong : Ouverture du plus grand procès de militants pro-démocratie

Un autre manifestant a été aperçu le poing levé en signe de solidarité avec les accusés. Un grand nombre de policiers ont été déployés à proximité. En outre, plus d’une centaine de personnes ont fait la queue devant le tribunal, certains pendant la nuit, dans l’espoir d’assister au début du procès. «Le procès montre le chemin que prend Hong Kong aujourd’hui», déplore Robin, 21 ans, étudiant en journalisme, devant le tribunal où il attendait depuis plus de 14 heures.

Il s’agit de la plus grande affaire judiciaire à ce jour en vertu de la loi de sécurité nationale qui a brisé toute dissidence dans la métropole, à l’instar de la législation en Chine continentale. La Chine affirme que ce texte législatif était nécessaire pour calmer les immenses manifestations, qui ont donné lieu à des affrontements, parfois violents, entre les forces de l’ordre et les manifestants.

«Représailles»

Les 47 accusés, dont un juriste et d’anciens députés, encourent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables de «complot en vue de commettre un acte de subversion». Seize d’entre eux ont déjà plaidé non coupable. Les personnes jugées représentent un large éventail de l’opposition hongkongaise – depuis l’éminent juriste Benny Tai jusqu’aux anciens élus tels que Claudia Mo, Au Nok-hin et Leung Kwok-hung, en passant par de jeunes militants pro-démocratie comme Joshua Wong et Lester Shum.