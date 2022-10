France : Ouverture du premier procès pour crimes contre l’humanité au Liberia

«Compétence universelle»

Pour ses premiers mots à la cour, l’accusé, crâne chauve et moustache noire, a décliné son identité: «My name is Kunti Kamara». Connu des victimes sous l’alias «CO Kundi», il se serait rendu complice d’une «pratique massive et systématique d’actes inhumains» perpétrés contre la population civile et inspirés «tant par des motifs politiques qu’ethniques», selon l’acte d’accusation.