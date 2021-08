Procès en Suède : Un employé de Volvo espionnait la marque pour le compte de la Russie

Un ancien employé de Volvo Cars et Scania est jugé pour espionnage au profit de la Russie.

Des renseignements concernant Volvo Cars et Scania auraient été illégalement échangés.

Le procès d’un consultant suédois accusé d’avoir vendu à la Russie des informations sensibles sur le constructeur automobile Volvo Cars et le fabricant de poids lourds Scania s’est ouvert jeudi en Suède, une première en 18 ans.

Cet homme de 47 ans, dont le nom n’a pas été rendu public, devra répondre des chefs d’accusation d’«espionnage» et d’«activité illicite de renseignements» devant un tribunal de Göteborg, dans l’ouest, où il réside.

«Des dommages à la Suède»

L’accusé, qui a travaillé chez Scania et Volvo Cars, venait de recevoir 27’800 couronnes (2927 francs) pour avoir transmis des informations à Moscou, avait déclaré au moment de son arrestation le procureur Mats Ljungqvist. Selon l’acte d’accusation consulté par l’AFP, l’homme est soupçonné d’avoir, entre 2017 et 2019, illégalement fourni des renseignements concernant Volvo Cars et Scania, causant ainsi «des dommages à la Suède».