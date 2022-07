Russie : Ouverture du procès de la basketteuse Brittney Griner pour trafic de drogue

Interpellée à l’aéroport moscovite de Cheremetievo en possession, selon l’accusation, de vapoteuses et d’un liquide à base de cannabis, l’Américaine risque jusqu’à 10 ans de prison.

Menottée au tribunal

La joueuse des Phoenix Mercury venait en Russie en février pour y jouer durant l’intersaison américaine, pratique courante des basketteuses qui gagnent à l’étranger parfois plus que chez elles. C’est à son arrivée à l’aéroport moscovite de Cheremetievo que la double médaillée d’or olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) a été arrêtée en possession, selon l’accusation, de vapoteuses et d’un liquide à base de cannabis. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison. Les autorités américaines avaient dans un premier temps fait profil bas sur son cas qui n’a été révélé au grand public que le 5 mars.

Echanges de prisonniers

Sur fond de dégradation continue des relations russo-américaines, en particulier avec le conflit en Ukraine, les plus hautes autorités à Washington se sont ensuite saisies de l’affaire et ont déclaré que la Russie détenait «injustement» la star de 2m03, âgée de 31 ans. Son cas est entre les mains de l’envoyé spécial des États-Unis en charge des personnes prises en otage. Au regard de la jurisprudence russe dans des affaires similaires, la jeune femme peut s’attendre à une sentence lourde, à purger dans une colonie pénitentiaire russe.

Un cas similaire

Parmi les noms les plus évoqués reviennent ceux de Paul Whelan, un Américain condamné à 16 ans de prison pour espionnage et qui clame son innocence, et du célèbre trafiquant d’armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.