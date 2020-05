Israël

Ouverture du procès pour corruption de Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien, accusé d’avoir reçu cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs, est attendu au tribunal dimanche.

Après dix-sept mois d’une crise électorale au cours de laquelle il a joué sa «survie politique», Benjamin Netanyahu est attendu au tribunal du district de Jérusalem pour une nouvelle bataille, judiciaire cette fois, afin d’éviter la prison et de blanchir sa réputation.

Benjamin Netanyahu est un habitué des premières. Premier chef de gouvernement de l’histoire d’Israël né après la création du pays, plus pérenne des Premiers ministres israéliens, plus farouche adversaire de l’Iran… Mais il se serait bien passé de celle-ci.

Cigares, champagne et bijoux

Un scénario que cherche à éviter Benjamin Netanyahu, 70 ans, accusé d’avoir reçu pour 700’000 shekels (190’627 francs) de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières ou personnelles.

Selon les enquêteurs, Benjamin Netanyahu aurait aussi tenté de s’assurer une couverture favorable par le plus grand quotidien payant d’Israël, le «Yediot Aharonot». Et surtout, la justice le soupçonne d’avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de la société israélienne de télécommunications Bezeq en échange d’une couverture médiatique favorable d’un des médias du groupe, l’influent site Walla.

Des trois affaires pour lesquelles Benjamin Netanyahu sera jugée, c’est cette dernière qui est la plus explosive mais peut-être aussi la plus complexe. «Dans les cas classiques de corruption, tout tourne autour de l’argent (…) mais là il s’agit de corruption pour obtenir une couverture de presse favorable. C’est sans précédent», note Amir Fuchs, chercheur à l’Institut démocratique d’Israël, centre de recherche à Jérusalem. Comment prouver des faveurs médiatiques? «Ce n’est pas simplement offrir une couverture favorable (à Netanyahu), avoir dit de bonnes choses à son propos (…) mais lui accorder un contrôle éditorial total sur les textes et les photos spécifiques», ajoute-t-il.