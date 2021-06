France : Ouverture du procès pour la séquestration d’un financier suisse

Mardi s’est ouvert le procès de l’homme d’affaires Arnaud Mimran pour l’enlèvement et la séquestration d’un riche financier suisse en janvier 2015.

Le procès du sulfureux homme d’affaires Arnaud Mimran pour l’enlèvement et la séquestration d’un richissime financier suisse en janvier 2015 s’est ouvert mardi devant la cour d’assises de Paris. Arnaud Mimran, 49 ans, doit comparaître pendant trois semaines avec cinq autres accusés – un septième homme, recherché, est jugé par défaut – dont l’un de ses proches, l’ancien champion de boxe thaïlandaise Farid Khider, pour enlèvement, séquestration et extorsion en bande organisée.

Mais seul Arnaud Mimran a pris place dans le large box des accusés: l’ancien «golden boy», qui devait sortir de prison il y a un mois après avoir purgé sa peine dans une vaste affaire de fraude à la «taxe carbone», a été mis en examen et incarcéré en avril dans deux dossiers anciens. Il est en effet également mis en cause dans l’assassinat en 2011 de son ex-beau-père, le milliardaire Claude Dray, et dans le meurtre en 2010 d’une autre figure de l’affaire de la taxe carbone, Samy Souied, deux affaires dans lesquelles il nie toute implication. Arnaud Mimran conteste également avoir commandité l’enlèvement du trader suisse – qui s’est constitué partie civile au procès – et avoir été le principal bénéficiaire de l’extorsion.