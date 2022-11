Asie-Pacifique : Ouverture du sommet de l’Apec, avec des tensions

Le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), dernier temps fort d’une séquence diplomatique chargée dans la région, a démarré vendredi à Bangkok, avec la guerre en Ukraine et les missiles nord-coréens en toile de fond.

Il s’agit de la première rencontre en face-à-face depuis 2018, pour les dirigeants des 21 États membres qui doivent échanger jusqu’à samedi. Leur programme est dominé par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, que déplorent les pays du Sud sans condamner l’invasion russe, et des questions de stabilité régionale, entre Corée du Nord et disputes récurrentes en mers de Chine méridionale et orientale.