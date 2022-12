EPFL Valais : Ouverture d’un Pôle de recherche sur l’environnement alpin et polaire

Constitué de huit laboratoires et de plus de 150 experts, un nouveau bâtiment a ouvert sur le Campus Energypolis à l’EPFL Valais à Sion. Des études sur le changement climatique y seront menées.

Initié en 2012, le Campus Energypolis, écosystème d'innovation rassemblant l’EPFL Valais Wallis, la HES-SO Valais-Wallis et la Fondation The Ark, continue son

développement. Canton du Valais

Un Pôle dans l’air du temps. Dix ans après la signature de la convention d’implantation du Pôle EPFL Valais à Sion , le Campus Energypolis ajoute une nouvelle corde à son arc avec un bâtiment qui va abriter un Pôle de recherche sur

l’environnement alpin et polaire. Ce dernier est constitué de huit laboratoires et de plus de 150 experts.

Pour rappel, à la fin de l’année 2021, l’EPFL et ses partenaires ont déboursé 155 millions de francs. afin de réaliser l’implantation de l’école en Valais. L’ajout de ce Pôle de recherche a nécessité un investissement de plus de 58 millions de francs. financés par le canton du Valais et la Ville de Sion.

Soutien à l’Institut polaire suisse

Les recherches qui y seront menées porteront sur l’étude des changements climatiques à haute altitude, des environnements extrêmement sensibles qui subissent des altérations rapides et qui concernent directement les Alpes valaisannes. A travers ses activités académiques et son orientation, le centre apportera en outre une base et un soutien solides à l’Institut polaire suisse, qu’il accueille déjà.

Le Campus EPFL Valais Wallis compte actuellement 16 unités de recherche et emploie près de 220 personnes. Le noyau académique d’ALPOLE, lui, est constitué de huit unités de recherche qui se consacrent notamment aux environnements extrêmes, à la science computationnelle pour l’environnement et l’observation de la Terre, ainsi qu’à l’hydrologie et la géomorphologie.