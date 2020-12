Harcèlement sexuel : Ouverture d’un procès contre une star de la télé chinoise

Zhu Jun, vedette du petit écran, est accusé d’avoir embrassé de force une collègue en 2014. Dans l’Empire du milieu, il est très rare qu’un tel fait arrive devant la justice.

Imaginechina via AFP

Zhu Jun est connu pour avoir notamment assuré par le passé l’animation de la soirée de gala du Nouvel an chinois (photo d’archive).

«Que nous l’emportions ou non, cette affaire est significative», a déclaré la jeune femme mercredi à l’AFP, juste avant le début de l’audience à huis clos dans un tribunal de Pékin. «Si nous perdons, les questions que nous avons soulevées resteront dans l’histoire. Quelqu’un devra y répondre».

Nouveau code civil

Le tout premier code civil du pays, adopté en mai dernier, a élargi la définition du harcèlement sexuel mais de nombreuses victimes hésitent toujours à porter plainte et il est rare qu’une affaire aussi emblématique arrive devant la justice.

Zhu Jun est un présentateur célèbre en Chine pour avoir notamment assuré par le passé l’animation de la soirée de gala du Nouvel an chinois, une émission considérée comme l’une des plus regardées au monde. Il a rejeté ces accusations et déposé plainte à son tour pour diffamation. La chaîne n’a pas pris de sanctions contre lui.