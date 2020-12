Terrorisme : Ouverture d’une enquête sur les violences au Nigeria

Une enquête sur la violence au Nigeria commise par les rebelles djihadistes et les forces de sécurité sera ouverte, a annoncé vendredi Fatou Bensouda.

«Crimes contre l’humanité»

Boko Haram et ses factions ont commis «des actes qui constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre», tels que meurtres, viols, esclavage sexuel, tortures et actes de cruauté, a déclaré Fatou Bensouda. Mais tandis que la «grande majorité» des crimes ont été commis par des auteurs non-étatiques, «nous avons aussi des bases raisonnables pour croire que des membres des forces de sécurité nigérianes ont commis des actes constituant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre», a-t-elle poursuivi.