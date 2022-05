Orsières (VS): Ouvrier sauvé par des collègues et un ambulancier qui passait

C’est le genre de scène à laquelle personne ne s’attend mais où le moindre instant de panique ou d’hésitation peut avoir une conséquence fatale. Lundi, Raymond* (56 ans) était en train de décharger du matériel en compagnie de deux collègues frontaliers italiens. Le trio se trouvait sur un chantier situé à Champex-Lac, sur la commune d’Orsières (VS). Soudain, Raymond a fait un malaise cardiaque et est tombé. Aussitôt, Simone (31 ans), un ouvrier frontalier italien, a volé au secours de l’installateur sanitaire. «Après l’avoir mis en position latérale de sécurité, j’ai constaté que son cœur ne battait plus. J’ai demandé à Christian, mon collègue dont c’était le premier jour de travail, de composer le 144 pendant que je faisais le massage cardiaque», a signalé ce pompier volontaire dans la Vallée d’Aoste (IT).