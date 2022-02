Vernier (GE) – Ouvriers non payés: un accord a été trouvé

«Un accord pour venir en aide aux difficultés économiques des travailleurs licenciés et poursuivre en justice les agissements de la société Isotech Métal Sarl» a été trouvé dans le cadre de l’affaire des salaires impayés sur le chantier des équipements publics du quartier de l’Etang. Les ouvriers toucheraient une partie de leur dû en attendant que la justice fasse son oeuvre, ce qui peut prendre un temps certain. La convention a été signée entre le syndicat SIT et l’entreprise générale Steiner, après médiation sous l’égide de la commune de Vernier. En octobre, les ouvriers d’Isotech Métal, un sous-traitant de la société Steiner, réclamaient 50’000 fr. d’arriérés de salaire avec l’aide du syndicat SIT, après avoir travaillé deux mois, puis avoir été licenciés pour raisons économiques . Le litige concerne plusieurs chantiers.

«Je suis content qu’un accord ai pu être trouvé sous l’égide de la commune de Vernier», a réagi Mathias Buschbeck, maire. Il précise que la commune «n’avait aucune responsabilité dans l’affaire, mais nous avons été sensibles à la situation des ouvriers lésés et nous avons voulu qu’un dialogue puisse avoir cours». Pour cause de confidentialité, l’élu ne peut divulguer les termes de l’accord. A l’avenir, pas question pour autant d’interdire les sous-traitances: «Ce n’est pas possible et ce n’est pas ce que nous souhaitons», fait valoir Mathias Buschbeck, qui estime qu’il serait plus intéressant de travailler sur la question de la responsabilité solidaire. A savoir, qui est responsable en cas de manquements d’un sous-traitant.