Genève – Ouvriers pas payés, symboles de la sous-traitance «sauvage»

«On a travaillé sur deux chantiers, à Genève et en Valais. Non seulement nous n’avons jamais reçu notre dû, mais tous les frais de déplacement et de repas ont été pour notre pomme.» Le jeune homme réclame quelque 14’000 francs à son ancien patron, épinglé plusieurs fois pour ses pratiques et dénoncé au Ministère public par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (Sit). «Pour moi, c’est environ 12’000 francs, dont plusieurs centaines de francs en frais d’essence», a ajouté un collègue, âgé de 53 ans. L’entreprise de peinture n’a pas pu être jointe.