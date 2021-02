Dès lundi 1er mars, les bains thermaux pourront à nouveau rouvrir mais sous certaines conditions: les rassemblements de plus de quinze personnes ne seront pas autorisés et une distance 1,5 m devra être respectée. Toutefois, ces restrictions s’avèrent être un véritable «numéro d’équilibriste», comme l’explique Sophie Cook, directrice générale de l’Hôtel et centre thermal d’Yverdon-les-Bains dans le quotidien «24 Heures».