Santé – Ouvrir son dossier électronique du patient demande d’être très patient!

L e dossier électronique du patient (DEP) en est à ses balbutiements en Suisse , e t le processus pour ouvrir le sien se révèle plutôt laborieux. Rien à voir avec la simplicité des habituels services gran d public d e stockage en ligne .

« C ’ est un espace hautement sécurisé, donc la création n’est pas aussi simple qu ’ un compte Facebook » , se défend Patrice Hof, le secrétaire général de Cara. Son association , à but non lucratif , regroupe cinq cantons romands . C ela ne simplifie pas pour autant les processus. En plus du DEP lui-même, il faut obtenir séparément un compte d’accès, qui sert d’identification électronique (eID ou MIE) . Les fournisseurs d épendent du lieu de domicile.

Utilisable par la majorité des Romands, la plateforme cara.ch a été optimisée ces derniers mois . M ais une multitude de clics est tout de même nécessaire pour trouver son chemin entre les différents sites web et formulaires . Une astuce: c ommencer par créer son identification (MIE), par exemple la GenèveID, VaudID-santé ou TrustID, simplifie , ensuite, l’ouverture du DEP. En réalité, il faut encore se re ndre physiqu e ment à un guichet pour valider sa démarche d’identification (voir notre vidéo ci-dessous). « Nous sommes en phase de mise en place, mais nous travaillons à faciliter et fluidifier le processus » , avoue Patrice Hof.

Peu utilisé et peu utile

Sur deux millions de Romands, peu se sont lancés et les professionnels affiliés sont encore rares. «Quelque 3000 personnes o nt déjà créé ce dossier et nous avons 250 institutions de santé qui l’utilisent, répond le responsable de Cara. Les HUG ont publié 180 000 documents ce mois-ci et le CHUV va être relié ces prochaines semaines . Plus il y aura d’utilisateurs, plus il y aura de bénéfices en termes de santé publique.»

Facultatif et sans lien avec les caisses maladie, le DEP présente d ’ a utres a vantages. Le patient peut avoir acc ès à des documents qu’habituellement il ne reçoit pas, comme les rapports de spécialistes ou de sortie d’hôpital . Même si plusieurs plateformes se mettent en place en Suisse, les dossiers sont accessibles entre les différents prestataires .