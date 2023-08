Saida Mirzioïev proche conseillère de son père

Le dirigeant de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a nommé vendredi par décret sa fille aînée conseillère présidentielle, un poste-clé nouvellement créé dans ce pays d’Asie centrale où l’espace politique reste étroitement contrôlé malgré des réformes. «Saida Mirziyoyeva est nommée conseillère du président de la république d’Ouzbékistan, d’après un décret présidentiel», a annoncé le service de presse de Shavkat Mirziyoyev. Cette annonce intervient après la restructuration de l’administration présidentielle, moins de deux mois après une élection anticipée remportée sans surprise à plus de 87% par M. Mirziyoyev, dans un scrutin «manquant de pluralisme et de compétition» d’après les observateurs internationaux.

Destin à la Karimova?

Saida Mirziyoyeva, née en 1984 et qui parle couramment anglais et russe en plus de l’ouzbek, était jusqu’ici responsable de l’information dans l’appareil présidentiel de cette ex-république soviétique où la liberté d’expression reste précaire, malgré une relative amélioration depuis l’arrivée au pouvoir de M. Mirziyoyev.