Las Vegas : Ovation et critiques pour Trump lors d’un rassemblement républicain

Lors de son premier discours depuis l’annonce mardi de sa candidature à la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump, qui s’exprimait en vidéoconférence, a loué son mandat et fait l’éloge de ses donateurs et de membres de la Coalition juive républicaine qui tient jusqu’à dimanche sa réunion annuelle à Las Vegas, dans le Nevada. L’ancien président américain, âgé de 76 ans, a refusé d’assumer la responsabilité des résultats électoraux des républicains, et notamment de ses poulains, aux «midterms» du 8 novembre. Le parti républicain était «beaucoup plus grand et plus puissant qu’il ne l’était avant mon arrivée», a-t-il toutefois déclaré.