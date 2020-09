Après six mois de compétition mouvementés, l’Overwatch League a débuté ses play-off jeudi dernier. Pour la première fois, les 20 équipes de la ligue avaient toutes une chance de se qualifier pour la grande finale prévue en octobre, puisque le format a été modifié cette année en raison de la crise du coronavirus. Un changement de plus parmi d’autres pour les formations du jeu de tir de Blizzard, qui auront vécu une saison marquée par les départs de joueurs et les remaniements en tout genre.

Tournoi à double élimination

Divisée en deux régions, l’Amérique du Nord et l’Asie, la première partie des play-off s’étale ainsi en ligne jusqu’au 13 septembre. À l’issue de celle-ci, les deux meilleures teams de chaque région se rejoindront pour le week-end de la grande finale du 8 au 10 octobre en Asie, probablement en Corée du Sud, si les conditions sanitaires le permettent. Après le premier week-end du tournoi, six équipes sont encore en lice à l’Ouest: Philadelphia Fusion et San Francisco Shock dans le «Winner’s Bracket», et Atlanta Reign, Florida Mayhem, Los Angeles Valiant et Washington Justice dans le «Loser’s Bracket». À l’Est, Shanghai Dragons, Seoul Dynasty, New York Excelsior et Guangzhou Charge ont encore une chance de se qualifier.