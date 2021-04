Jeux vidéo : «Overwatch» perd une figure emblématique

L’éditeur Blizzard a annoncé le départ surprise de «Papa Jeff», à l’origine notamment de son jeu de tir en équipe.

L’un des directeurs vedettes de Blizzard passe à autre chose. L’éditeur de «World of Warcraft» et d’«Overwatch» a annoncé le départ de Jeff Kaplan après 19 ans d’activité. L’homme s’est forgé une solide réputation auprès des fans des jeux vidéo.

Ce départ abrupt de Jeff Kaplan est inattendu. En février encore, le directeur d’«Overwatch» multipliait les interviews à l’occasion de la conférence Blizzcon de son éditeur californien. Il évoquait alors la volonté de l’éditeur d’être plus communicatif et plus transparent avec le développement d’un «Overwatch 2» «entré dans sa phase finale». Le développement du jeu est dans une passe difficile, ses détracteurs pointant ses mises à jour minimalistes et très espacées dans le temps. Et la seconde mouture ne sortira pas cette année comme espéré.