Overwatch tirera sa révérence à la sortie de la version 2

Jeu vidéo : «Overwatch» tire sa révérence à la sortie de la version 2

Activision-Blizzard a confirmé que le jeu «Overwatch» allait disparaître en octobre au lancement de son successeur, qui adopte le modèle économique free-to-play.

Le jeu de tir multijoueur «Overwatch 2» sortira le 4 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs du premier «Overwatch» . Ils devront lui faire leurs adieux. Lors d’une séance de questions-réponses sur Reddit , Activision-Blizzard a récemment fait savoir que la sortie du jeu «Overwatch 2» cet automne marquera l’abandon du premier opus. «Overwatch 2 remplacera le service en ligne actuel à sa sortie le 4 octobre prochain», a confirmé le directeur du jeu Aaron Keller sur la plateforme communautaire. «Nous lançons le jeu avec de nouveaux héros, de nouvelles cartes et de nouvelles fonctionnalités, mais bien plus encore arrivera avec les différentes saisons - toutes les neuf semaines», a-t-il fait savoir.

Ce futur deuxième épisode, qui adopte un nouveau modèle économique en free-to-play, ne permettra en effet plus de jouer avec le même mode de gameplay. Entre autres changements, les affrontements en six contre six céderont la place à un mode plus rapide en cinq contre cinq.