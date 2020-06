Canton de Berne

Ovomaltine, c’est de la dynamite

La société Wander a fait démolir une cheminée de son site de Neuenegg, qui n’était plus utilisée depuis presque dix ans. L’opération s’est déroulée sans encombres.

La cheminée de l'usine Ovomaltine à Neuenegg (BE), au sud de le capitale, a été dynamitée jeudi après-midi. Cet ouvrage de 56 mètres de haut faisait partie du paysage de la région depuis 118 ans.

La cheminée ne fumait plus depuis 2011. La société Wander l'avait remplacée par une installation plus petite, en acier. La décision de démolir l'ancienne tenait à des raisons de sécurité. L'intérieur et l'extérieur du conduit commençaient à s'effriter. Une restauration aurait été très coûteuse, a expliqué Arnold Furtwaengler, patron de Wander.