Oxfam dénonce «maltraitance» et «exploitation» en Grèce

La nouvelle loi sur l’asile votée en Grèce est dénoncée par les associations qui considèrent que l’Union européenne est complice.

Oxfam a fustigé jeudi la nouvelle loi sur l’asile votée récemment en Grèce, qui entraîne selon l’ONG «maltraitance» et «l’exploitation des gens» et constitue «une atteinte flagrante à l’engagement humanitaire de l’Europe à protéger les personnes fuyant persécutions et conflits».

«Le nouveau système d’asile est conçu pour déporter les gens au lieu de leur offrir sécurité et protection», ont dénoncé dans un communiqué Oxfam et le Conseil grec des réfugiés, une ONG dépendant du Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). «Cela signifie que les gens qui fuient la violence et la persécution ont peu de chances de bénéficier d’une procédure d’asile équitable, et les familles avec des enfants sont régulièrement détenues dans des conditions inhumaines», ajoutent ces ONG.