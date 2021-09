Classement des universités - Oxford toujours en tête, EPFL et UNIL en progression

Des critères variés

Le classement prend en compte 13 critères, qui se déclinent dans les catégories «enseignement», «recherche», «citations», «orientation internationale» et «transfert de savoir». Sont pris en compte, par exemple, la réputation, le ratio staff-étudiants, le ratio doctorants-bacheliers, ou encore la proportion d’étudiants étrangers. Plus de 1600 établissements sont analysés. Cette année, ce sont notamment les universités chinoises et plus généralement asiatiques qui ont montré les plus fortes progressions dans le classement.