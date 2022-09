OZ, producteur zurichois aux 7 milliards de streams

Distinction aux États-Unis : OZ, le producteur zurichois aux 7 milliards de streams

Le Suisse est derrière certains tubes de Drake, DJ Khaled ou Travis Scott. Il a été honoré par la Recording Industry Association of America pour ses succès.

Sacrée distinction pour OZ. Le producteur zurichois de 30 ans est, au fil des ans, devenu un acteur incontournable du hip-hop aux États-Unis. Il a créé des tubes à la pelle pour Drake, Travis Scott ou DJ Khaled. À tel point qu’il a été honoré par la Recording Industry Association of America. Les morceaux du Suisse viennent en effet de franchir le cap des 7 milliards d’écoutes en streaming. De plus, ils ont été vendus plus de 35 millions de fois rien que chez l’Oncle Sam. Depuis 2018, le Suisse a placé sept de ses productions dans le top 10 des charts américains.