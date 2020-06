Don à la fille de George Floyd

P.K. Subban s’engage contre le racisme

Le coéquipier de Nico Hischier a fait un généreux don de 50’000 dollars à la fille de George Floyd et a demandé à ce que justice soit faite dans une vidéo.

Le hockeyeur P.K. Subban a publié une vidéo pour faire un appel aux dons. Il veut également que la situation évolue et que justice soit faite.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mercredi, le hockeyeur P.K. Subban, coéquipier du Suisse Nico Hischier aux New Jersey Devils, a annoncé un don de 50'000 dollars à Gianna Floyd, la fille de 6 ans de George Floyd, un Afro-Américain mort à la suite de son arrestation par un policier à Minneapolis.

Casquette avec l’inscription «Change the Game» qu’il confie porter depuis plusieurs années, le fiancé de l’ancienne skieuse Lindsey Vonn a aussi lancé un appel à ce que les Noirs américains soient traités avec justice.

Un appel aux dons

«L’histoire reste la même: il n’y a pas de justice, a commenté Subban dans la vidéo. Il faut que justice soit faite. Il doit y avoir du changement. Nous avons besoin que tout le monde et toutes les personnes regardent nos vies et voient ce que nous pouvons réaliser pour changer et faire notre part.»