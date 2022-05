Football: Pablo Iglesias va rebondir au FC Sion

Pablo Iglesias a été directeur sportif du LS entre 2018 et 2020. Il avait dû quitter son poste peu avant le «transfert» du club vaudois à la Tuilière.

Attendu ce week-end à Zurich par Grasshopper, le FC Sion n’a pas encore assuré son maintien en Super League. Sous la menace d’un retour du FC Lucerne qu’il rencontrera trois jours plus tard à Tourbillon, le club valaisan a obligatoirement besoin d’un résultat positif (idéalement d’une victoire) ce dimanche au Letzigrund.

Si la priorité du moment est avant tout sportive, cela n’empêche pas les dirigeants sédunois de se projeter déjà dans la préparation de la saison 2022-2023. Cela concerne bien sûr le contingent et le staff - on sait déjà que l’entraîneur Paolo Tramezzani sera toujours là -, mais également la mise en place d’une nouvelle structure suite aux départs conjoints du vice-président Gelson Fernandes (qui s’apprête à rejoindre la FIFA en tant que responsable du développement du football en Afrique) et du directeur général Massimo Cosentino, qui avait récemment invoqué des raisons familiales pour quitter le poste qu’il occupait depuis l’été dernier à la Porte d’Octodure.