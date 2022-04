Jeux vidéo : Pac-Man contraint à un divorce forcé d’avec sa femme

En raison d’une dispute légale sur les droits d’auteur, le personnage de Ms. Pac-Man a été remplacé par une certaine Pac-Mom dans la réédition du jeu «Pac-Land» de 1984.

Qu’est devenue Ms. Pac-Man? C’est la question qui se pose en découvrant la récente réédition de «Pac-Land» (jeu sorti sur borne d’arcade en 1984) incluse dans les «Arcade Archives» de Bandai Namco sur consoles PS4 et Nintendo Switch. La femme du personnage culte Pac-Man est devenue Pac-Mom et ne porte plus des bottes rouges, mais des chaussures et des gants roses. Baby Pac, rejeton de Pac-Man et Ms. Pac-Man, a aussi fait les frais de ce changement d’identité. Son apparence a aussi été modifiée pour correspondre à celle de la nouvelle remplaçante Pac-Mom, rapporte Eurogamer.net.