L’Australie offre l’asile climatique aux citoyens de l’archipel de Tuvalu

«Nous croyons que le peuple de Tuvalu mérite d’avoir le choix de vivre, étudier et travailler ailleurs, alors que le changement climatique empire», ont déclaré dans un communiqué conjoint le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et son homologue de Tuvalu, Kausea Natano.

Le traité prévoit des droits «spéciaux» pour les arrivants mais aussi des volets consacrés à la défense, engageant l’Australie à venir en aide à Tuvalu en cas d’invasion ou de catastrophe naturelle. Les Tuvalais réfugiés en Australie auront notamment accès au système éducatif, de santé, à des aides financières et familiales, précise le traité. Le traité veut aussi permettre aux Tuvalais de «conserver les liens ancestraux profonds» qui les unissent à leur terre et à la mer.

Le passage à l’action arrive tardivement

Le petit archipel et sa population de 11’000 habitants font partie des nations les plus menacées par le changement climatique et la montée des eaux. Deux de ses neuf atolls ont déjà été largement submergés et des spécialistes estiment que Tuvalu sera complètement inhabitable d’ici 80 ans.