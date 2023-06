Concise (VD): Paddleuse sauvée grâce à une fille de 9 ans

Si cool mais relativement dangereux

Au cours de la dernière décennie, le stand up paddle s’est beaucoup popularisé. Mais sa pratique n’est pas sans risques et le Bureau de prévention des accidents (BPA) diffuse régulièrement des appels à la prudence. «D’apparence tranquille, ce sport peut vite s’avérer dangereux si on pagaie contre le vent ou si on chavire et tombe dans l’eau froide», selon le BPA. L’instance de prévention basée à Berne recommande notamment de porter un gilet de sauvetage ou une aide à la flottaison comme un gilet de natation, une combinaison en néoprène par exemple, fait également partie de la panoplie. Il est déconseillé de pratiquer ce sport en solo. Le stand up paddle provoque 500 accidents par an. Selon la Suva, ce chiffre a doublé depuis 2015.