Il y aura une saison 12 des Marseillais selon Paga

W9 : Paga confirme: il y aura une saison 12 des «Marseillais»

Le candidat de téléréalité a affirmé que l’émission se poursuivait et que les audiences étaient «très bonnes».

«Oui, il y aura une nouvelle saison des «Marseillais». On finit celle qui est au Mexique», a déclaré le Français de 34 ans. Il a par ailleurs affirmé que le programme était très suivi: «En vrai, il y a la nouvelle plateforme qui s’appelle Salto (ndlr: un service de vidéo à la demande détenu par France Télévision, TF1 et M6). Il y a une petite baisse des audiences sur W9, mais le cumulé est énorme. On est content et ça continue!»