Pagani Utopia: Pagani privilégie le puissant V12 au dépens de l’électrique

La marque de voitures de sport exclusive Pagani vient de présenter sa désormais troisième gamme de son histoire, après la Zonda et la Huayra. Son nom: Utopia. Comme pour ses prédécesseurs, les Italiens ont misé sur un moteur central et un châssis monocoque en fibre de carbone. Comme par le passé, la propulsion est assurée par un gros V12 biturbo AMG.

La plus puissante de la famille

Avec une puissance de 635 kW/864 ch et un couple de 1100 Nm, l’Utopia est le modèle le plus puissant de l’histoire de Pagani. La puissance est transmise par un moteur 6.0 litres à l’essieu arrière équipé d’un différentiel électromécanique par le biais d’une boîte à sept rapports, manuelle ou automatique. Pour l’heure, les performances du bolide d’1,3 tonne n’ont pas encore été communiquées, mais comme pour les modèles précédents de la marque, le sprint de 0 à 100 km/h devrait se faire en plus ou moins trois secondes et la vitesse de pointe devrait largement dépasser les 350 km/h.

En ce qui concerne le châssis, Pagani a fait le choix d’amortisseurs à commande électronique sur des essieux à double triangulation. Les disques de frein en carbone-céramique (41 cm à l’avant et 39 cm à l’arrière) sont pris en sandwich par des étriers à six et quatre pistons.

Portes en élytre, moteur central et quatre sorties d’échappement centrales: l’Utopia conserve la signature classique d’une Pagani. Pagani Avec une puissance de 635 kW/864 ch et un couple de 1100 Nm, l’Utopia est le modèle le plus puissant de l’histoire de la marque. Pagani Bien qu’elle incarne une nouvelle gamme de modèles, le design de l’Utopia présente de nombreuses similitudes avec celui de la Zonda et de la Huayra. Pagani

Au niveau du design, l’Utopia présente de nombreuses similitudes avec la Zonda et la Huayra, même si la carrosserie a été modernisée à bien des égards, avec un design aérodynamique affiné. En même temps, on retrouve certaines références aux icônes stylistiques italiennes des années 1950, tels que la Vespa ou les bateaux Riva. Comme sur la Zonda, le système d’échappement en titane avec quatre sorties est une fois de plus entouré par un cercle faisant penser à une turbine. Dans l’habitacle, l’Utopia offre un mélange de matériaux stylé avec beaucoup de cuir et de métal ainsi qu’un grand écran à côté d’une instrumentation tout en rondeur, d’apparence classique.