Manifs contre le «zéro Covid» : Page blanche, «mousse de crevette»: les Chinois contournent la censure

Des manifestants chinois ont trouvé des façons créatives et subtiles pour exprimer leur opposition au gouvernement et à sa stricte politique du «zéro Covid».

Voici comment de nombreux Chinois ont contourné la censure ce week-end pour montrer leur colère et leur soutien aux manifestations . Les protestations, d’une ampleur inédite à travers le pays, dénoncent la politique draconienne du « zéro Covid » de Pékin.

Feuilles blanches

Après le blocage de certains mots-clés et lieux sur les moteurs de recherche, des publications absurdes avec une tonalité «positive» se sont multipliées sur la messagerie WeChat et le réseau social Weibo, comme «bien bien bien bien bien» ou «bon bon bon». Lundi matin, beaucoup de ces publications et celles qui faisaient référence au «papier A4» avaient disparu, mais des copies continuaient à se répandre.