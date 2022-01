Genève : «Paie ce qu’il te plaît!» pour entrer au musée

Le Musée d’art et d’histoire lance un nouveau projet pilote: le libre tarif. Le public pourra payer le montant qu’il veut à la fin de la visite en fonction de son budget et de sa satisfaction.

Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) met fin à ses tarifs d’entrée au profit d’un prix libre. «Paie ce qu’il te plaît!» C’est le projet pilote lancé par l’établissement sur le site de Charles-Galland. Dorénavant, c’est au public de déterminer le montant qu’il souhaite verser. Chaque visiteur et visiteuse aura le choix de payer au début ou à la fin de sa visite et recevra un billet indiquant le montant versé. Cette approche, relativement nouvelle en Europe, est assez répandue dans certains musées anglo-saxons.