Postfinance ose la barre des 100 francs pour le paiement sans code NIP

Cartes de débit : Paiement sans code NIP: Postfinance ose la barre des 100 francs

La filiale de La Poste porte à 100 francs (contre 80 francs actuellement) la limite pour le paiement sans contact et sans code NIP via sa PostFinance Card. Elle est le premier institut financier à franchir ce pas.

La limite de 100 francs pour le paiement sans contact et sans code NIP (contre 80 francs aujourd’hui) s’appliquera dès le lundi 16 août.

Dès le 16 août, les détenteurs de PostFinance Card pourront payer sans contact et sans composer de code NIP pour leurs achats jusqu’à 100 francs. PostFinance sera ainsi le premier institut financier de Suisse à rehausser la limite de paiement sans contact et sans saisie du NIP pour sa carte de débit.

La plupart des banques et émetteurs de cartes avaient décidé en avril 2020 de porter cette limite de 40 à 80 francs . À l'époque, l’argument du Covid-19 et de la limitation des contacts avait été avancée.

Demande de la clientèle

Selon son communiqué de presse de lundi, la filiale de La Poste «répond ainsi à la demande d’un grand nombre de clientes et de clients, tout en facilitant le paiement sans contact au terminal», évoquant un sondage auprès de sa clientèle. Plus de 70% des paiements effectués aux terminaux avec la PostFinance Card se font d’ores et déjà sans contact