Musique : Paillettes et extravagance samedi soir pour la finale de l’Eurovision

Le groupe de rock italien Måneskin, la Française Barbara Pravi et la Maltaise Destiny Chukunyere sont les favoris de la finale de l’Eurovision, samedi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas.

La finale du concours musical Eurovision, avec ses strass, paillettes, costumes extravagants et chansons populaires signe son grand retour samedi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous les yeux d’un public restreint dû aux contraintes sanitaires.

L’Italie et la France, qui n’a plus gagné depuis 1977, étaient les deux grands favoris des bookmakers, suivies par Malte. Des milliers de fans, emblématiques du concours haut en couleur, agitant traditionnellement des drapeaux de pays devant les caméras de télévision, ont été privés du déplacement à cause des restrictions de voyage liées à la pandémie.