Tennis - Paire et Monfils joueront aux côtés de deux célèbres streamers

Les boss du jeu

Quand Benoît Paire n’aime pas quelque chose, il le dit. C’est le cas des huis clos qui ont été imposés dans le circuit ATP. Et quand Paire perd, il souligne à quel point les terrains vides sont pénibles. «J ’ en ai vraiment rien à branler de ce match. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. On se dit c ’ est Monte - Carlo et on arrive, c ’ est vide, une ambiance d ’ une tristesse rarement vue. Ça ne m ’ apporte plus rien le tennis, quand on voit les conditions .» Il est devenu un personnage tranché, parfois adoré, parfois détesté.