Un joueur a été testé positif au Covid-19 et retiré du tableau de l'US Open, ont annoncé dimanche, sans le nommer, les organisateurs. Selon le quotidien sportif «L'Equipe», il s'agit de Benoît Paire, 22e mondial et tête de série No 17 de l'US Open où il devait débuter mardi contre le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 108).

C’est quoi qu'il en soit du premier joueur, messieurs et dames confondus, à être privé de participation à Flushing Meadows en raison de la pandémie, avant même le début du tournoi lundi. Reste maintenant à savoir avec qui le joueur français, asymptomatique, a été en contact dans la bulle à New York…

La Fédération américaine de tennis (USTA) a réussi à maintenir l'US Open cette année malgré la pandémie de coronavirus, mais au prix de contraintes sanitaires drastiques qui ont poussé certains des meilleurs joueurs et joueuses à renoncer, à l'image de Rafael Nadal (No 2 mondial), Stan Wawrinka (No 15), Ashleigh Barty (No 1 mondiale) ou Simona Halep (2e).