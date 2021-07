Asie : Pakistan: 13 morts, dont 9 Chinois, dans l’explosion d’un car

Le véhicule transportait des personnes travaillant sur la construction d’un barrage. La Chine dénonce un attentat.

Au moins 13 personnes, dont neuf Chinois, ont été tuées mercredi dans l’explosion d’un car qui a ensuite versé dans un ravin, dans le nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris de sources administrative et policière, Pékin dénonçant un attentat. Le véhicule transportait des ingénieurs, géomètres et personnels de maintenance mécanique chinois travaillant à la construction du barrage de Dasu, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.

«Châtier» les auteurs

«Un certain projet d’une entreprise chinoise au Pakistan a subi une attaque, qui a causé la mort de citoyens chinois», a indiqué mercredi dans un communiqué l’ambassade chinoise au Pakistan, appelant toutes les sociétés chinoises dans le pays à renforcer leurs mesures de sécurité. A Pékin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a exhorté devant la presse le Pakistan à «châtier sévèrement» les auteurs de l’attaque et «à protéger sérieusement» la sécurité des Chinois dans le pays.

Ressentiment

Six mois auparavant, un assaut contre le consulat de Chine de Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière, avait coûté la vie à au moins quatre personnes. Et en juin 2020, c’est la Bourse de Karachi, en partie propriété d’entreprises chinoises, qui avait été prise pour cible (au moins 4 morts). Ces attaques avaient été revendiquées par l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA), qui s’était justifiée en invoquant la mainmise sur les ressources locales par Islamabad et la Chine.