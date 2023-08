Pakistan: Huit personnes bloquées dans un téléphérique artisanal

Des hélicoptères de l’armée pakistanaise tentent, mardi, de venir au secours de huit personnes, dont six enfants, bloquées dans un téléphérique artisanal suspendu en altitude, dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan. En début de soirée, «le premier enfant a été secouru», ont communiqué les services de secours. Les médias locaux rapportent qu’un deuxième a été également extirpé de la cabine.

Une vidéo montre une personne équipée d’un harnais se balançant sous l’hélicoptère, et encouragée par la foule au sol qui regarde les opérations de secours.

Les enfants utilisaient la cabine pour se rendre à l’école, de l’autre côté d’une vallée encaissée traversée par une rivière, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, quand elle s’est retrouvée coincée à plus de 300 mètres de hauteur, après qu’un des câbles l’actionnant a cessé de fonctionner.

Nourriture et eau

Des hélicoptères de l’armée ont mené des reconnaissances à proximité du téléphérique de fortune et un soldat a été descendu dans un harnais pour donner aux occupants de la nourriture, de l’eau et des médicaments, a indiqué Tanveer Ur Rehman, un responsable gouvernemental local.

Sans route et sans pont

Des habitants et proches des personnes prises au piège sont regroupés des deux côtés du profond ravin, situé à plusieurs heures de toute agglomération. «À chaque fois que l’hélicoptère a descendu le sauveteur plus près du téléphérique, le vent provoqué par l’hélicoptère a fait trembler et déséquilibré la cabine, faisant crier de peur les enfants», a déclaré à la chaîne Geo News Ghulamullah, président de la vallée d’Allai, site de l’accident.