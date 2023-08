Pakistan: Huit personnes bloquées dans un téléphérique artisanal

Huit personnes, dont six enfants, étaient bloquées mardi dans un téléphérique artisanal suspendu en altitude dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris de sources officielles. Les enfants utilisaient la cabine pour se rendre à l’école quand elle s’est retrouvée coincée à environ 365 m d’altitude, après qu’un des câbles l’actionnant a cessé de fonctionner.

Armée à la rescousse

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) a annoncé dans un communiqué que six enfants et deux adultes étaient à bord de la cabine et que l’armée avait reçu l’ordre de mener une opération de secours.